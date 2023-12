Míticas noites de desportos de combate estão de volta ao Casino Estoril: Bassó Pires é cabeça de cartaz

O ano de 2024 será de muita atividade nos desportos de combate em Portugal e o primeiro grande evento está agendado já para 24 de fevereiro, com a realização do Wako Pro K1 Rules.Marcado para o Salão Preto e Prata, será o regresso das míticas noites de combates ao Casino do Estoril, isto numa noite que contará como grande aliciante o regresso à ação de Bassó Pires - e logo como cabeça de cartaz. Além da luta do kickboxer português, estão previstos outros combates internacionais a anunciar oportunamente. A venda de bilhetes já arrancou e a reserva pode ser através do número 963919855.Este será o primeiro de quatro eventos que estão previstos para ser realizados no Casino Estoril em 2024, que promete ser uma temporada desportiva longa e cheia de ação.