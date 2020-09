MMA: Empresário de Borrachinha atira-se a Adesanya

O UFC 253 ficou marcado pelo triunfo de Israel Adesanya frente a Paulo Borrachinha. Mas ainda faz correr muita tinta. O empresário do brasileiro, Wallid Ismail, revelou estar indignado com a postura do campeão do peso-médio, acusando o nigeriano de não ter honra.

"Foi uma guerra. O Borrachinha não lutou. Ele não quer dar desculpa, apenas quer a revanche. Ele teve um problema, não dormiu no dia da pesagem, algo que foi uma estratégia errada. Ele ia atacar no terceiro, quarto e quinto rounds, mas não conseguiu. O foco dele é a revanche porque aquilo que o Adesanya fez no final da luta foi desrespeito. Coisa de vagabundo, de safado. Numa guerra, se ganhas, tem que respeitar. O vagabundo fez aquela graça e ele está revoltado com isso e quer essa revanche", revelou.