MMA: UFC já reagiu ao 'caso de polícia' envolvendo Irwin Rivera

Irwin Rivera, lutador mexicano do UFC, foi detido pela polícia de Palm Beach, nos Estados Unidos, acusado de tentativa de homicídio.

De acordo com as informações avançadas pelo site 'MyMMANews', Rivera é suspeito de ter esfaqueado as duas irmãs, que foram encontradas em casa ensanguentadas e com várias marcas de agressão.

Rivera foi detido e está sob custódia no Centro de Detenção de West Palm Beach.

O UFC já reagiu ao sucedido em comunicado: "O UFC teve conhecimento do recente incidente envolvendo Irwin Rivera e recebeu informação dos seus agentes relativa a comportamentos relacionados com problemas de saúde mental. As alegações são extremamente preocupantes e a nossa organização está a recolher informações adicionais.

Recorde-se que Irwin Rivera fez a estreia no UFC em maio de 2020. De lá para cá esteve em três combates - duas derrotas frente a Giga Chikadze e Andre Ewell e uma vitória contra Ali Alqaisi.