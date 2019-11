MMA: Nate Diaz paga renda de casa a um fã muito especial

Nate Diaz, campeão do UFC, mostrou novamente que é um homem de bom coração. Depois do desaire controverso frente a Jorge Masvidal, no UFC 244, Diaz foi contactado por um fã, que o informou que tinha ficado sem casa, uma vez que tinha apostado o dinheiro da renda no triunfo do lutador.

"Agora estou a viver no meu carro. Apostei o dinheiro da renda em ti e agora fiquei sem nada", escreveu nas redes sociais, recebendo resposta pronta do craque dos octógonos: "Eu trato disso, não te preocupes…"

"Aquilo foi mais uma brincadeira, nem esperava que ele visse. A verdade é que não só repôs o valor que eu tinha apostado, como ainda me deu um valor extra. Fiquei deliciado", revelou.