Morreu Darren Drozdov, ex-lutador da WWE que ficou paraplégico após acidente no ringue

O mundo da WWE recebeu esta sexta-feira a triste notícia da morte de Darren Drozdov, antigo jogador da NFL que competiu como 'wrestler' entre 1998 e 1999 até sofrer um grave acidente em ringue que o deixou paraplégico. A informação foi avançada pela própria família do ex-lutador, em comunicado: "Estamos tristes por partilharmos convosco que o nosso amado Darren faleceu esta manhã de causas naturais. Não existem palavras que sejam suficientes para transmitir o profundo sentimento de perda e tristeza que estamos a sentir neste momento", diz a nota.

Entretanto, Dwayne Johnson, ator norte-americano que também passou pelo mundo WWE sob o nome de ringue 'The Rock', também já reagiu à morte do amigo. "Meu, lamento muito saber que um dos nossos irmãos de ringue morreu. Darren Drozdov, também conhecido como Droz. Lutámos muitas vezes juntos. Era uma pessoa incrível. Grande personalidade e grande talento para o wrestling. Conversávamos imenso sobre futebol e pesca. Envio amor, força, energia e luz para a sua família. Descansa em Paz, irmão", pode ler-se.





Man I’m so sorry to hear one of our ring brothers has passed away.

Darren Drozdov aka Droz.

We wrestled on a lot of cards together. Such an awesome dude. Great personality and great wrestling talent. We always talked about football and fishing. Sending love, strength, mana and…