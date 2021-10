Mundial de Kickboxing: Ricardo Hilário fica com a medalha de prata

Foi com o sabor a prata que terminou a participação de Portugal no Campeonato do Mundo de Kickboxing. Na final da categoria K1 (-54 kg), Ricardo Hilário, em estreia em competições internacionais séniores, perdeu por 2-1, ficando assim no segundo lugar mais alto do pódio.





No embate contra o cazaque Nurdaulet Kalshora, o atleta português, de 19 anos, até começou por cima e terminou o 2º round por cima no marcador. Apesar disso, o adversário conseguiu reagir e virou o resultado no 3º e último round.Para além de Ricardo Hilário, também Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg) e Sofia Oliveira (K1 -60 kg) conquistaram medalhas, no caso de bronze.