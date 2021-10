Mundial de Kickboxing: Três portugueses com (pelo menos) o bronze assegurado

Independentemente do que acontecer até sábado, Portugal sabe que se vai despedir do Campeonato do Mundo de Kickboxing com, pelo menos, a melhor prestação em Mundiais no século XXI (2019) igualada. Com os triunfos nesta quarta-feira, Ricardo Hilário, Inês Casqueiro e Sofia Oliveira garantiram, no 'pior dos casos', a conquista da medalha de bronze nas respetivas categorias.





Ricardo Hilário (K1 -54 kg) foi o primeiro atleta luso a entrar em competição no terceiro dia de prova e, de forma bastante segura, conseguiu vencer Timur Chuikov, do Quirgistão, por 3-0. Mais equilibrado foi o combate de Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg), mas a verdade é que a lutadora portuguesa acabou por se superiorizar a Daria Maksimova, da Rússia, por 2-1. Por fim, Sofia Oliveira, em K1 -60kg, triunfou de forma relaitivamente tranquila (3-0) sobre a finlandesa Katja Poyhonen.Apesar disso, nem tudo foram notícias positivas para a comitiva portuguesa, já que os restantes seis atletas que ainda estavam em prova foram eliminados. Rita Novais (Low Kick -52 kg), Tiago Santos (K1 -63,5kg), André Santos (Low Kick -63,5kg) e Catarina Dias (Full Contact +70 kg) perderam os respetivos combates por 3-0, ao passo que Catarina Jorge (Low Kick -56kg) e Raúl Silva (K1 -57kg), depois de começarem mal os seus combates, não viram as suas reações serem recompensadas e saíram derrotados por 2-1.Por fim, Bassó Pires (K1 81kg), atleta guineense que trabalha com a comitiva portuguesa, perdeu 3-0 com o turco Yunus Emre Batan.