Mundial de kickboxing WAKO: mais de meio milhão viram combates

O Mundial de kickboxing WAKO, que se realizou entre segunda-feira e sábado em Albufeira, foi visto nos quatro cantos do mundo por uma audiência que chegou perto do meio milhão de visualizações, o que mostra não só a força da modalidade e o crescente interesse do público, mas também o sucesso que foram os campeonatos realizados no nosso país. Segundo dados recolhidos pela organização, o dia de maior sucesso foi o primeiro, com um total de quase 140 mil visualizações na plataforma de stream YouTube, onde ao longo do seis dias foram transmitidos todos os combates.

Os Mundiais de kickboxing WAKO, recorde-se, reuniram no sul do país perto de 3.000 pessoas (entre atletas, treinadores e staff), provenientes de um total superior a 70 países.