Mundo do boxe chora morte de Justin Thornton

Justin Thornton faleceu esta segunda-feira, meses depois de ter sido derrotado na sua estreia pela Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), em agosto.

O norte-americano, que decidiu aventurar-se no boxe após vários anos a competir em MMA, esteve no ringue durante 19 segundos, tendo perdido por KO frente a Dillon Cleckler no BKFC 20. O lutador foi hospitalizado depois do combate e ficou parcialmente paralisado, acabando por ainda contrair uma infeção causada pelas lesões na medula espinal. A notícia foi confirmada por Eric Kowal, da MyMMANews, via Twitter.

"Notícia muito triste… Acabei de saber do falecimento do Justin Thornton. O Justin morreu esta manhã após complicações com as lesões sofridas em resultado do confronto no BKFC 20, em agosto", escreveu.

David Feldman, presidente da companhia norte-americana que se dedica a combates sem a utilização de luvas, lamentou o sucedido: "Esta manhã ficámos muito tristes por saber da morte do nosso lutador Justin Thornton. Juntamo-nos à comunidade dos desportos de combate para prestar condolências à família e amigos."

Durante a carreira, Thornton (6-18), de 38 anos, competiu maioritariamente em promoções regionais, chegando a enfrentar Chase Sherman e Walt Harris, atuais membros da divisão de pesos-pesados da UFC.