Não desiste do sonho: Manny Pacquiao quer estar nos Jogos de Paris'2024

Manny Pacquiao tem 44 anos e já conquistou quase tudo no boxe. Foi campeão em oito categorias diferentes, arrecadou milhões e milhões de euros e é um dos nomes mais icónicos dos desportos de combate à escala mundial. Atualmente é político e desempenha as funções de senador no país do Sudeste asiático.

Mas falta-lhe cumprir um sonho - estar presente nos Jogos Olímpicos. O popular pugilista filipino deixou clara a sua vontade e até Abraham Tolentino, presidente do Comité Olímpico das Filipinas, veio a terreiro explicar qual é o plano... que por agora não existe.

"A equipa do senador Pacquiao comunicou-nos que a sua vontade é estar presente para lutar em Paris. Os pugilistas asiáticos que querem estar nos jogos Olímpicos têm de competir nos Jogos Asiáticos de Hangzhou. Mas para o fazer precisam de ter menos de 40 anos. E ele tem 44. Veremos qual a melhor forma de o ajudar a cumprir o sonho", registou.