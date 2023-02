Não está ao alcance de todos: Mayweather compra presente especial de... 930 mil euros

O norte-americano Floyd Mayweather completa 46 anos a 24 de fevereiro, mas decidiu presentear-se antecipadamente com algo que não está ao alcance de todos os bolsos. Trata-se de uma corrente de ouro branco exclusiva com mais de dois quilos e meio, coberta com 8500 diamantes de 300 quilates. Está avaliada em... 930 mil euros.A pedido do ex-pugilista, esta possui ainda diamantes com as letras 'TMT' (The Money Team), marca de moda pessoal de Mayweather.Esta aquisição dissipa os rumores de que o antigo pugilista estava falido, isto a juntar ao facto de ter feito uma compra milionária há umas semanas. Numa viagem a Miami, Mayweather foi visto numa galeria de arte, a Art Basel, tendo pago quase três milhões de euros por algumas obras de arte.