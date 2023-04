Nate Díaz de novo em apuros: polícia emite mandado de detenção

Enquanto lutador do UFC, Nate Díaz foi dos mais problemáticos da organização de Dana White. Agora que já deixou o MMA, o norte-americano segue igual a si mesmo: arranjar problemas é o seu nome do meio. O mais recente aconteceu na semana passada, quando se envolveu numa luta de rua às portas do XULA Convention Center e chegou ao ponto de 'apagar' o homem em questão com um estrangulamento.Uma ação intempestiva, bem ao seu jeito, mas que lhe valeu um mandado de detenção emitido pela polícia de New Orleans. Em comunicado, as autoridades anunciaram que o antigo lutador, de 38 anos, é acusado de agressão em segundo grau e que, até ao momento da nota divulgada, não se tinha entregado à polícia.