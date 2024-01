Ngannou deixa promessa: «Ainda não terminei com o MMA»

Francis Ngannou já se encontra na fase de promoção do combate de boxe com Anthony Joshua, em Riade, na Arábia Saudita, no dia 8 de março. Depois de se entregar a uma nova modalidade, muitos consideravam que o MMA já fazia parte do passado do lutador. Nada mais errado...

"Neste momento ainda não terminei com o MMA. Posso dizer isso porque ainda acredito que posso oferecer ótimas lutas aos fãs. Os meus fãs de MMA são a minha base e eles também me ajudaram a chegar a esta posição em que me encontro. Por isso, posso dizer que estou a pensar como trabalhar com a comunidade", registou.