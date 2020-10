Ninguém ficou indiferente ao brutal KO de Buckley: Cormier, Nate Díaz e até Kelly Slater rendidos

Joaquin Buckley entrou no UFC Fight Night 179 como um dos lutadores do cartaz preliminar, mas acabou a noite como uma das grandes figuras do evento realizado esta madrugada na Fight Island. Tudo por causa do brutal KO, com um pontapé à meia-volta, no combate diante de Impa Kasanganay. Nas redes sociais esse foi naturalmente um dos momentos mais comentados, com algumas das maiores figuras do UFC a expressarem a sua admiração por aquilo que o norte-americano de 26 anos fizera.





"Bem, já vi muita merda no MMA, mas este tem mesmo de ser um dos melhores KO's da história. O rapaz tem o bónus de melhor performance a caminho", escreveu Daniel Cormier no Twitter, uma rede social na qual também Nate Díaz e Israel Adesanya também recorreram para reagir.Na mesma plataforma, Justin Gaethje deixou o seu veredito e não pareceu ter dúvidas. "Acabámos de ver o melhor KO de 2020", atirou o próximo adversário de Khabib Nurmagomedov (luta marcada para 24 de outubro). Já Francis Ngannou, também ele conhecido pelos seus golpes pouco ortodoxos, falou nuns "movimentos de ninja".Já no Instagram, em resposta a Dana White, até o ex-surfista Kelly Slater apelou ao pagamento de um bónus a Buckley. "Paga ao homem! Até ajudou dando uns trocados para essa recolha de fundos", atirou o lendário nome do surf mundial.E quanto a Dana White, diz ter ficado com o telemóvel 'entupido' de tantas mensagens que recebeu...