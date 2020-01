O novo 'segredo' de Tyson Fury: «Masturbação para manter a testosterona a bombar»

Pouco mais de um ano depois do combate com Deontay Wilder, o único no qual não conseguiu vencer - o duelo acabou num empate na decisão dos júris -, o britânico Tyson Fury já trabalha com afinco para a desforra e, ao que parece, estará inclinado a assumir uma abordagem diferente do habitual para manter o seu registo sem derrotas.





A revelação foi feita pelo próprio lutador, que esta segunda-feira revelou alguns detalhes daquilo que mudou na sua rotina. Um desses pontos é... peculiar. "Estou a fazer muitas coisas que não fazia antes. Estou a fazer entre cinco a seis refeições por dia e bebo uns oito litros de água. Se isso me vai dar alguma vantagem, estou disposto a isso. Além disso, masturbo-me umas setes vezes ao dia, para manter a minha testosterona a bombar...", atirou, entre risos, o lutador de 31 anos.Quanto ao combate, Fury assume que muito provavelmente terá de avançar para um KO para conseguir o cinturão de pesos-pesados. E explica porquê. "Sei que não terei uma decisão a meu favor nos Estados Unidos. Não venho aqui para uma decisão nos pontos, já tive demasiadas. Estou aqui para alcançar um KO e é isso mesmo que vou tentar neste combate", garantiu.