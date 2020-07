O relato arrepiante de ex-campeão mundial de boxe: «Disseram-me 'ou cortas a perna ou podes morrer'»

Nome histórico do boxe argentino e mundial, Sergio Martínez lembrou em declarações ao jornal 'Olé' os graves problemas físicos que viveu há vários anos, que o levaram mesmo a afastar-se da modalidade em definitivo. Agora, vários anos volvidos, o argentino de 45 anos, conhecido no meio como 'Maravilla Martínez', assume a vontade de regressar. Muito por culpa da jornada de luta que teve de travar.





"Estive com morfina, corticóides, esta arruinado. No dia 4 de janeiro de 2013 disseram-me 'temos que te operar porque caso contrário vamos ter de te amputar a perna dentro de cinco horas, pois tens uma infeção muito grave'. Disseram-me que tinham de me cortar a perna ou que podia morrer. Morrer, morto mesmo, de verdade! E eu, cabeça dura como sou, comecei a dizer isto e aquilo para evitar a operação e a amputação. E fui uma vez mais abençoado, tive uma varinha mágica a tocar-me na cabeça que me disse 'ainda não é desta'. Depois disso, depois de vários anos com muletas, a ter dores horríveis, de praticamente não poder viver por causa delas, encontraram forma de a acalmar. E a partir desse dia que disse, em jeito de brincadeira, ''muchachos, estou de volta'".E voltou mesmo. "Nessa semana tudo passou à realidade e a 28 de abril de 2018 voltei a Madrid. Cheguei no dia seguinte às 6 da manhã e às 10 já estava a treinar. De repente algo me surgiu na cabeça, encontrei uma motivação muito forte e 'ativei'. Cheguei com 100 quilos, era uma tartaruga. Falei com o meu treinador e disse-lhe que a minha ideia era ter seis meses de preparação e depois enfrentar o Chávez [Julio César Chávez Jr.]. Num ringue, fosse grande ou pequeno, queria consegui-lo. Pelas coisas que passei, quero que seja uma desforra para mim".Com apenas três derrotas no seu currículo, Martínez acumulou ao longo da sua carreira vários títulos de campeão mundial, tanto nos pesos médios como nos super-leves. O seu regresso está marcado para este ano, para um combate com José Miguel Fandiño, a disputar em local ainda a definir.