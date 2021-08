Olímpico do taekwondo atacado na rua: fica coberto em sangue e acaba hospitalizado

Jack Woolley, atleta irlandês de taekwondo que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi brutalmente agredido na rua em Dublin e acabou por ser hospitalizado, para ser submetido a uma cirurgia de reconstrução facial.





Woolley, de 22 anos, ficou coberto de sangue e nas redes sociais contou o que aconteceu. "Ontem à noite [sexta-feira] fui jantar com dois amigos e depois fomos a um bar beber um copo. Estávamos a caminho de River Liffey quando um grupo de 8 a 12 indivíduos, homens e mulheres, na casa dos 20 anos, começou a agredir as pessoas. Infelizmente eu fui vítima desses ataques, estava a andar na rua e acabei por ser atingido na face por uma destas pessoas."E prosseguiu: "Felizmente consegui manter-me consciente e telefonei a pedir uma ambulância. Os meus amigos ajudaram-me e estou feliz por poder dizer que estão ambos de boa saúde. Algumas pessoas foram hospitalizadas e ouvi dizer que uma pessoa morreu, depois de ter sido esfaqueada. Estou no hospital à espera de uma cirurgia à boca", explicou, agradecendo depois as mensagens de apoio que tem recebido.A polícia irlandesa está a investigar o sucedido.