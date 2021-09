Olímpico Gable Steveson assina contrato com a WWE

O norte-americano Gable Steveson tornou-se no mais recente atleta olímpico a assinar um contrato plurianual com a WWE. O medalha de ouro em luta livre (125kg) nos Jogos Olímpicos Tóquio’2020, assinou um contrato que lhe permite terminar os estudos na Universidade do Minnesota e continuar a competir na 1ª Divisão Nacional de Pesos-Pesados.

O atleta, de 21 anos, vai ser treinado pelos treinadores da organização norte-americana e em maio, quando terminar o curso, será ativado o contrato que permite que Steveson comece a praticar no centro de treinos e a ser um membro efetivo da companhia.





"Interesso-me pela WWE desde pequeno. Sempre gostei de lutadores como o Brock Lesnar por um longo tempo. Cresci a vê-los e por isso esta parecia ser a escolha certa", expressou o jovem à ESPN.

O último caso de sucesso da companhia em transformar atletas olímpicos em "superestrelas" foi o de Kurt Angle, vencedor da medalha de ouro da mesma modalidade nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, que conquistou por seis vezes o título mundial da WWE.