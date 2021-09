Oscar De La Hoya testa positivo à Covid-19 e falha regresso: Evander Holyfield entra no seu lugar

Os fãs das artes marciais já contavam os dias para ver o regresso do lendário Oscar De La Hoya aos ringues - numa luta com Vítor Belford, a 11 de setembro -, mas quis o destino que esse retorno tão ansiado não se realizasse. Tudo por conta da Covid-19, que esta sexta-feira atirou o lutador norte-americano, agora com 48 anos, para o hospital. A notícia foi dada pelo próprio nas redes sociais, numa publicação na qual pediu desculpas aos seus fãs pela ausência nessa luta.





Mas os fãs do boxe (e das artes marciais em geral) não ficarão de mãos a abanar quanto a animação nesse 11 de setembro, já que, segundo o TMZ, no lugar de De La Hoya irá avançar o também lendário Evander Holyfield. A confirmar-se, será o retorno do norte-americano dez anos depois do seu último combate... aos 58 anos. Já do outro lado estará um lutador brasileiro bem mais novo, com 44 anos, que não luta (no UFC) desde 2018.Neste mesmo evento irá ainda decorrer outro combate que promete, entre o brasileiro Anderson Silva (nome lendário do UFC) e o norte-americano Tito Ortiz.