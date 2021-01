Pacquiao pede pena de morte para homicida de hospedeira que terá sido violada

Manny Pacquiao está revoltado com o que sucedeu a Christine Dacera. A jovem hospedeira das Philippines Airlines foi encontrada morta na banheira de um quarto do City Garden Grand Hotel, na noite da passagem de ano, supostamente violada e assassinada. Os suspeitos são um grupo de 11 homens, que terão estado na mesma festa de Dacera.





O crime está a chocar as Filipinas e o pugilista, que é também senador, ofereceu uma recompensa de mais de 10 mil dólares (cerca de 8 mil euros) a quem ajudar a apanhar os culpados. Pacquiao explicou ao canal DZRH News que conhecia Christine e que era amigo da sua família. E apelou que para que os culpados sejam punidos com a pena de morte."O que me revolta é que foi uma violação com assassinato e estou pressionado para que haja pena de morte", disse o senador, que já apresentou vários projetos de lei para que a pena capital seja aplicada no país em determinados crimes.Pacquiao, que já foi criticado por oferecer a recompensa, clarificou: "Esta recompensa serve apenas para garantir que as pessoas que estiveram presentes na noite anterior à descoberta do corpo de Christine se apresentem e clarifiquem o incidente."Segundo a imprensa filipina, vários companheiros de tripulação da hospedeira encontraram o corpo no quarto, tentaram reanimá-la, sem sucesso. Foi transportada para o hospital de Maketi, onde chegou já cadáver.Três dos homens que estiveram com Christine na festa de fim de ano já foram detidos, mas um juiz ordenou a libertação dos suspeitos, alegando falta de provas.