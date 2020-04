«Parece um filme apocalíptico»: lutador de UFC e o drama do coronavírus em Inglaterra

O lutador brasileiro Cláudio da Silva, mais conhecido por 'Hannibal', relatou em declarações ao 'Combate' como tem sido o dia-a-dia em Inglaterra, uma das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus.





O atleta de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês) vive atualmente em Londres, cidade que assemelha estar a atravessar um período idêntico ao de um típico filme... "apocalíptico"."As coisas aqui estão muito estranhas. As ruas estão vazias, [Londres] parece uma cidade-fantasma. Não se vê ninguém na rua, está tudo fechado. As únicas lojas abertas são farmácias e supermercados, o resto está tudo fechado. É impressionante ver como a cidade está, parece um daqueles filmes apocalípticos. Moro num dos bairros mais movimentados e não vejo ninguém na rua. É triste ver a cidade assim", revelou.Cláudio confessa que quatro amigos seus já perderam familiares devido à Covid-19. "Muitos amigos meus que têm negócios já perderam muito dinheiro. Também tenho vários amigos com parentes próximos que faleceram pelo Covid-19. Tive quatro amigos que perderam familiares. É uma situação catastrófica, um absurdo. É muito triste ver toda a cidade parada, várias cidades e países parados, é bem triste", relatou.Para o lutador brasileiro, o tempo de isolamento social que tem vivido em casa tem sido semelhante a uma "prisão domiciliar"."Era para termos de ficar 15 dias em "lockdown" e agora vamos ficar mais três semanas. Toda a gente com quem converso está otimista, fala que quer voltar a ter a sua vida normal, trabalhar, estudar... É isso que eu observo. Estamos todos apreensivos. Queremos voltar a trabalhar, ter de volta a vida normal. Isto parece uma prisão domiciliar", concluiu.