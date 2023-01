Patrão do UFC debaixo de fogo: Dana White à chapada com a mulher em festa de fim de ano

Dana White, presidente do UFC, está debaixo de fogo depois de ter sido apanhado, durante uma discussão numa festa de fim de ano, a agredir a mulher com várias chapadas.Nas imagens, divulgadas pela 'TMZ', é visível uma breve troca de palavras entre ambos, até que Anne White golpeia o marido na cara. Dana responde de maneira agressiva, acabando por desferir inúmeras chapadas na mulher.Ao site americano, Dana White já pediu desculpa pelo sucedido, assumindo mesmo estar "envergonhado" pelo momento "horrível" que protagonizou."Ouviram-me dizer durante anos que não há qualquer desculpa para um homem bater numa mulher. E agora aqui estou eu, a falar precisamente disso", começou por dizer."As pessoas vão ter as suas opiniões sobre isto e essas opiniões são corretas, especialmente no que diz respeito ao que fiz. Nunca há razão para bater numa mulher", assegurou.Já Anne White garantiu que ambos tinham "bebido demasiado". "Infelizmente, as coisas saíram do nosso controlo, era uma festa de fim de ano. Vamos falar disto como família e vamos pedir desculpa um ao outro".