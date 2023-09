Paulo César Teixeira: «Modalidade tem crescido de forma transversal»

Paulo César Teixeira foi recentemente empossado, numa cerimónia que decorreu no Comité Olímpico de Portugal (COP), como novo presidente da Federação Portuguesa de Boxe (FPB) e prometeu estar ao lado dos seus atletas e valorizar o trabalho que tem sido feito pelos clubes e associações ao longo dos últimos anos, onde tantas vezes se viram privados de qualquer apoio institucional."O boxe é mais do que uma forte ferramenta de intervenção social! É acima de tudo uma modalidade que tem crescido de forma transversal na sociedade portuguesa criando uma nova imagem de competência em linha com as qualificações dos seus quadros técnicos", sustentou Paulo César Teixeira.Refira-se que existe o sonho da modalidade centenária, com grandes tradições no País, vir a ter uma representação nacional nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.Nos Jogos Europeu, a pugilista Rita Soares ficou à beira do apuramento, tendo mais oportunidades no próximo ano nos Mundiais.