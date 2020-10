Pedro Carvalho com foco máximo: «Queo construir um legado»

Pedro Carvalho já mal pode esperar pelo dia 12 de novembro. É nessa data que o lutador português entra no octógono para defrontar o brasileiro Patrício Pitbull no duelo principal do Bellator 252.

Vão lutar pelo cinturão peso-pena da organização norte-americana e Pedro Carvalho só pensa em fazer aquilo que melhor faz - bater forte e vencer.

"A minha expectativa para a luta contra o Patrício é a mesma de qualquer outra luta. Estou aqui para mostrar que sou o melhor do mundo, por isso não me interessa quem está do outro lado. Enfrento qualquer um… Quero gravar o meu nome na história do desporto e construir um legado. No dia 12 de novembro vou começar e derrotar o Patrício", revelou à TATAME.