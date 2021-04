Pedro Carvalho já tem data marcada para o regresso ao Bellator

Seis meses depois da derrota diante de Patrício Freire, Pedro Carvalho vai voltar na próxima semana aos octógonos do Bellator. Será diante de Jay Jay Wilson, num dos combates preliminares do Bellator 257, que decorrerá a 16 de abril, na Mohegan Sun Arena, em Uncasville, no Connecticut.





O português, de 25 anos, procurará a quinta vitória em seis combates no Bellator, tendo pela frente um lutador neozelandês, de 23 anos, que acumula seis vitórias em seis lutas na organização - a mais recente das quais em novembro, diante de Sergio de Bari, no Bellator 253.