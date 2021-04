Pedro Carvalho perde com Jay Jay Wilson no regresso ao Bellator

O lutador português Pedro Carvalho perdeu na sexta-feira o combate com Jay Jay Wilson por knock-out, num evento relativo à categoria peso pena do circuito Bellator.

Depois dos cinco minutos da primeira ronda se terem esgotado, o lutador de 23 anos, oriundo da Nova Zelândia, golpeou o português de 25 na cabeça logo no início da segunda ronda, aproveitou o ascendente para o golpear sucessivamente com os braços esquerdo e direito e atirou-o ao chão, fechando a luta ao fim de 53 segundos.

Com o desfecho da luta realizada na arena Mohegan Sun, em Uncasville, no estado de Connecticut (Estados Unidos), Pedro Carvalho averbou a segunda derrota consecutiva no circuito Bellator, depois de, em 12 de novembro, ter perdido frente ao campeão da categoria peso pena, o brasileiro Patrício Freire, também por knock-out.



Note-se que Pedro Carvalho enfrentou este combate privado de toda a sua equipa, por conta da Covid-19, algo que o obrigou a lutar sem contar com nenhuma ajuda externa a nível de tática, tanto durante o combate como entre os assaltos.

Número quatro do ranking da categoria para atletas entre os 61,2 e os 65,8 quilos, o atleta luso apresenta agora um registo de 11 vitórias e cinco derrotas numa carreira iniciada em setembro de 2012, com um triunfo por submissão frente ao brasileiro Edi Vicente, em Viseu.

Jay Jay Wilson continua invicto desde que entrou no Bellator em 2018, agora com oito triunfos em oito combates, e é o número sete da tabela na categoria peso pena, liderada por Patrício Freire.