Pedro Castro e Victor Nogueira ficam com o bronze no Europeu de kickboxing da WAKO

Depois dos três triunfos na parte da manhã, a tarde do segundo dia de competição do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO foi menos feliz para Portugal, isto na medida em que os quatro atletas lusos que estiveram em ação perderam os seus combates. Ainda assim, Pedro Castro e Victor Nogueira, os dois 'Masters' da comitiva, asseguraram a conquista da medalha de bronze nas respetivas categorias.Em Kick Light -84 kg, Pedro Castro sucumbiu nas meias-finais perante o romeno Cocean Marius (3-0), isto após ter vencido o búlgaro Hristo Kaltchev nos quartos-de-final. Assim, e perante o facto de os dois derrotados das meias-finais receberem medalhas, o atleta algarvio regressa a casa com o bronze. Na mesma situação está Victor Nogueira, que conquista a medalha após a derrota (13-8) frente a David Carthy em Point Fighting -94 kg.Ainda no tatami, Filipa Dias perdeu por 3-0 com Linnea Ekman, da Suécia, em Kick Light +70 kg e acabou por desistir depois no confronto com Nina Meppelder, em Light Contact +70 kg, isto numa altura em que já se apresentava com algumas dificuldades físicas. Por fim, no ringue, Inês Correia ainda deu boa réplica no terceiro assalto frente a Zeliha Dogan (Low Kick -52 kg), mas a forte entrada que a turca teve no combat não permitiu que a portuguesa recuperasse.Nesta quarta-feira há oito lutadores lusos a subir ao ringue: Sara Rodrigues (Low Kick -56 kg/ quartos-de-final), Catarina Silva (Low Kick -48 kg/ quartos-de-final), Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg/ quartos-de-final), Catarina Dias (Full Contact -70 kg/ quartos-de-final), Pedro Sauzedo (Full Contact -75 kg/ quartos-de-final), Ricardo Hilário (K1 -54 kg/ meias-finais), André Santos (Low Kick -67 kg/ meias-finais) e Hugo Estrela (Full Contact -51 kg/ meias-finais). Independentemente dos defechos dos combates, Ricardo Hilário, André Santos, Hugo Estrela e Tiago Santos (este último não compete esta quarta-feira) já têm pelo menos o bronze assegurado.