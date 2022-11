Pedro Sauzelo e Tiago Santos seguem em frente no Europeu de kickboxing da WAKO

Foi uma manhã agridoce aquela que Portugal viveu no primeiro dia do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, em Antalya. Dos cinco atletas lusos que entraram em ação na prova até ao momento, dois, no caso Pedro Sauzelo e Tiago Santos, venceram os respetivos combates e seguiram em frente na prova. O triunfo do primeiro tem um sabor especial, uma vez que, desta forma, o jovem do GC Mirandelense qualificou-se para a edição de 2023 dos European Games, em Cracóvia.O dia arrancou com o combate de Rodrigo Marques frente a Ismael Fajry, em Low Kick -60 kg. Apesar da boa réplica do português e do início equilibrado, a maior experiência do francês veio ao de cima na reta final e o combate terminou mesmo com a derrota do lutador do Sporting por 3-0. Desfecho exatamente oposto teve o combate de Pedro Sauzelo, que, apesar de estar a fazer a sua estreia em provas da WAKO, não se intimidou e bateu o esloveno Luka Cengija por 3-0 em Full Contact -75 kg. Ainda no plano dos triunfos, Tiago Santos, em K1 -67 kg, impôs-se com naturalidade a Leo Eshagi, da Suécia, e venceu também por 3-0.Menos felizes foram Adriano Lopes e Fabrice Fernandes. O primeiro, em Full Contact -86 kg, foi derrotado pelo georgiano Zurab Ivaniadze por knockout, ao passo que o segundo, em Light Contact -69 kg, perdeu com Sergio Gilarranz, de Espanha, por 3-0.No período da tarde, André Santos (Low Kick -67 kg), Sara Rodrigues (Low Kick -56 kg), Jhonas Leal (Full Contact -67 kg) e novamente Fabrice Fernandes (agora em Kick Light -69 kg) disputarão os respetivos combates.