PokerStars une-se ao UFC para permitir experiência única

Aproveitando o aproximar do UFC 241, que decorre a 17 de agosto e terá como combate cabeça de cartaz o duelo pelo cinturão de peso pesado entre Daniel Cormier e Stipe Miocic, a PokerStars uniu-se ao UFC para dar aos fãs do campeonato uma oportunidade única de seguir ao vivo todo o evento, numa campanha que surge no seguimento do lançamento de várias fichas exclusivas ('fantástico', 'ridículo' e 'assombroso', nas cores verde, prateada e dourada, respetivamente), todas disponíveis na PokerStars.Para lá destas três fichas, a PokerStars vai oferecer também uma Ficha Dourada Octagon, bem como 22 pacotes de artigos oficiais com Fichas Prateadas Octagon, sendo que a primeira irá dar a possibilidade ao vencedor de ser patrão do UFC por um dia e de acompanhar Dana White na atribuição do cinturão de campeão de pesos pesados. Para lá desse momento de glória, o vencedor terá oportunidade de viver toda uma experiência única, já que o prémio irá permitir-lhe ter todas as despesas pagas, desde viagem, alojamento, bem como acesso VIP a todo o evento.Para se candidatar a este prémio, os interessados devem participar entre 12 e 15 de julho nos jogos PokerStars UFC KO Poker especiais, saíndo desse lote os 22 primeiros vencedores, que garantirão desde logo as Fichas Prateadas Octagon, que permitirão ganhar vários artigos de merchandise do UFC. Depois, os 22 ganhadores terão de puxar pela imaginação e, através de um vídeo, devem explicar por que razão devem ser os vencedores do prémio mais desejado. Analisados os candidatos, o anúncio do vencedor está marcado para 26 de julho.Conheça todas as informações