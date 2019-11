'Popeye russo' operado para tirar 6 litros de azeite dos braços

Kirill Tereshin conseguiu finalmente o dinheiro que precisava para se submeter aos procedimentos cirúrgicos com vista a retirar o azeite que injetou nos braços para aumentar o tamanho dos bíceps. O culturista, conhecido como 'Popeye russo', injetou-se com uma substância chamada synthol, que é composta por azeite (85 por cento), lidocaína (7,5 por cento) e álcool (7,5 por cento). Mesmo sendo extremamente perigosa, esta substância é usada por alguns culturistas antes das competições para obter simetria em músculos com piores resultados.





O russo injetou-se com 3 litros do produto, com o intuito de alcançar 60 centímetros de diâmetro em cada braço. Muitos médicos alertaram para os perigos deste procedimento, que pode resultar em quistos, úlceras, embolias, complicações nos rins e até derrames cerebrais.Em julho Kirill Tereshin decidiu remover a substância dos braços, mas não encontrou na Rússia nenhum médico que quisesse arriscar o procedimento. Lançou, então, uma recolha de fundos para ir à Alemanha ou a Israel, onde havia clínicos dispostos a ajudá-lo, e finalmente conseguiu.O culturista, de 23 anos, já começou as intervenções para retirar todo o azeite injetado. "Saturou os tecidos musculares e bloqueou o fluxo sanguíneo", contou o cirurgião Dmitry Melnikov, recordando que há um ano que Kirill Tereshin não se injetava com Synthol, mas que sofria frequentemente de dores de cabeça e tinha febre. "Tem de ser tudo retirado. Por agora tirei tecidos de um braço, mas precisamos manter veias, nervos e outras funções. Ele teve sorte pelo facto de o produto não ter saído dos braços, penso que ele não se deu conta do que estava a fazer."Para que Kirill Tereshin conseguisse levar a cabo este procedimento foi fundamental o empenho de Alana Mamaeva, mulher do futebolista Pavel Mamayev, que ajuda pessoas com problemas após cirurgias estéticas mal sucedidas.