Portugal com quatro atletas no Campeonato do Mundo de Infantis, Cadetes e Juniores de kickboxing

É já a partir desta sexta-feira que se disputa em Itália, na cidade de Jesolo, o Campeonato do Mundo de Infantis, Cadetes e Juniores de kickboxing da WAKO. Portugal estará representado na prova por quatro atletas e dois árbitros.Liderados pelos treinadores Raúl Lemos e Pedro Telles, João Amorim (Kick Light Júnior -69kg), Lara Martins (Kick Light Júnior -65kg), Gonçalo Lopes (Kick Light Júnior -57kg) e Samandar Nimatulayev (Full Contact Younger Junior -63,5kg) são os atletas que compõem a comitiva lusa. Também em Jesolo estarão presentes os árbitros Marcos Gonçalves e Vítor Nogueira.Recorde-se que foi precisamente em Jesolo que, no ano passado, Ricardo Hilário, Sofia Oliveira e Inês Casqueiro conquistaram medalhas no Campeonato do Mundo.