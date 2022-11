Portugal conquista 71 medalhas nos Campeonatos do Mundo de Kickboxing da ISKA

Portugal conquistou 71 medalhas no Campeonato do Mundo de Kickboxing da ISKA (Associação Internacional de Karaté Desportivo e Kickboxing), que decorreram em Kemer, na Turquia, com 26 atletas a subirem ao lugar mais alto do pódio.



A comitiva portuguesa, composta por 83 atletas e 11 membros da equipa técnica, somou 71 medalhas e mais de uma centena de combates no Campeonato do Mundo, que teve início na terça-feira.

Os atletas lusos conseguiram conquistar 26 medalhas de ouro, 29 de prata e 16 de bronze em diferentes escalões e categorias.

"Não nos cansamos de referir o enorme orgulho que sentimos em todos os atletas que representaram Portugal neste campeonato e que, juntamente com o trabalho incansável de toda a equipa técnica, elevaram a nossa bandeira ao lugar mais alto do pódio", refere a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, numa mensagem divulgada nas redes sociais.