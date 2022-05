Portugal representado por três atletas no Open de kickboxing da Turquia

É já esta sexta-feira que tem início a sétima edição do Open de kickboxing da Turquia, prova que se disputa em Istambul e que conta com portugueses em ação. A comitiva lusa, liderada pelo treinador Raúl Lemos, é composta por três atletas: Inês Casqueiro, Carlos Cunha e Tiago Santos.Depois de os dois primeiros dias terem sido dedicados às inscrições e às pesagens, os combates arrancam nesta sexta-feira. Assim, já depois de Inês Casqueiro, em Low Kick -65kg, defrontar Akri Narimani (Irão), às 12h48, Tiago Santos, em K1 -67 kg, tem combate marcado com Dogukan Yorga (Turquia), às 13h. Por fim, Carlos Cunha, em K1 -57 kg, vai combater com Muhammed Miran Bayram (Turquia), às 13h36. Todos os horários apresentados são referentes ao fuso horário de Portugal continental (menos duas horas em relação a Istambul).A prova termina neste domingo, dia 15 de maio.