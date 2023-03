Problema de saúde dita cancelamento da luta de Manel Kape

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A luta entre Manel Kape e Alex Perez no UFC San Antonio, que estava marcada para esta noite, foi cancelada pelo UFC, devido a problemas de saúde do norte-americano. Na verdade, o lutador de 32 anos é um habitué neste tipo de situações, já que nos últimos doze combates que teve marcados... acabou por abdicar em nove!Sem luta para esta noite, Kape terá de esperar para uma nova oportunidade para lutar e tentar alcançar o quarto triunfo consecutivo no UFC.