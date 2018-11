Próximo adversário de Mayweather é viciado em desenhos animados, aliens e Harry Potter

Chama-se Tenshin Nasukawa e até à semana passada era um completo desconhecido no mundo do desporto, pelo menos no Ocidente. Tudo mudaria há poucos dias, quando o seu nome foi lançado às 'feras', para um combate com Floyd Mayweather , o boxeur que se autointitula como o melhor de sempre. O anúncio do combate ( marcado para 31 de dezembro ) levou naturalmente a imprensa especializada a tentar saber algo mais sobre esta peculiar figura, de apenas 20 anos. Um trabalho que o portal 'Business Insider' fez na perfeição.Quem é, então, Tenshin Nasukawa?Estrela emergente das artes marciais mistas japonesas, o jovem lutador compete na Rizin Fighting Federation, um campeonato criado há apenas três anos, e tem um incrível registo que surpreende. Tanto pelos números apresentados (31 vitórias e 0 derrotas), mas especialmente pelo facto de até há algumas semanas ser algo desconhecido no mundo ocidental dos desportos de combate.No kickboxing tem 27 vitórias (20 por KO) e no MMA tem quatro triunfos (dois por KO e um por submissão) - isto em combates profissionais, já que em amador tinha logrado 99 vitórias em 106 combates de kickboxing.Mas há mais para saber sobre o jovem nipónico que decidiu desafiar a lenda. Como por exemplo o seu fascínio por aliens, desenhos animados e pela saga Harry Potter. E também, claro, a sua paixão pelas artes marciais, que começou bem cedo, ao ver combates de... Floyd Mayweather. O seu adversário no combate que pode marcar o nascimento de uma nova figura.