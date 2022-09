Pugilista colombiano morre após sofrer K.O. em combate que valia o título nacional

Luis Quiñones lutou pela vida durante cinco dias mas não resistiu a um coágulo no cérebro. O pugilista colombiano recebeu um K.O. dentro do ringue, onde lutava pelo título nacional do seu país diante de José Muñoz, no oitavo e último round do combate no Coliseo Elías Chegwin.O anúncio da morte foi confirmado pelo irmão Leonardo Quiñones. A federação colombiana de boxe lamentou o sucedido."Expressamos as nossas condolências à família do pugilista Luís Quiñónes que infelizmente faleceu à meia-noite de quinta-feira, após ser declarada em morte cerebral. O desporto está de luto", frisou em comunicado.Quiñones chegou invicto ao combate de boxe que se revelaria fatal. Após o desfecho do momento e face à situação em que se encontrava, foi transportado de urgência para o hospital onde ficou até à morte.