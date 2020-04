Pugilista liga o novo coronavírus à rede 5G: «É uma invenção humana para se livrar de nós»

Amir Khan é um dos mais populares lutadores de boxe da Grã-Bretanha. Já foi campeão mundial em duas ocasiões, campeão intercontinental e somou sucessos na WBA e WBO. Hoje em dia, também ele está preocupado com a pandemia de Covid-19, mas entende que a sua disseminação em massa não aconteceu por acaso.





"Eu não acho que o vírus veio da China. As pessoas dizem que tem origem em morcegos, mas será que acreditam nessa palhaçada? Eu não. Vocês não acham que o coronavírus tem alguma coisa a ver com a rede 5G?", questionou Khan, numa série de vídeos publicados nas redes sociais."O coronavírus é uma invenção humana. Eles estão a testar o 5G para se livrarem de nós", disse ainda o lutador, que vinculou o surgimento da rede 3G em 2003 ao SARS, a rede 4G à gripe suína de 2009 e o 5G à disseminação maciça do Covid-19.Esta é uma teoria que está a ganhar força, sobretudo, no Reino Unido. Em várias cidades estão a ser queimadas antenas 5G, com a justificação de que estas estão a ser usadas para espalhar a Covid-19.