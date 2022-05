Musa Yamak faleceu aos 37 anos a fazer o que mais gostava. O pugilista alemão perdeu a vida no ringue, na última segunda-feira, num combate com o ugandês Hamza Wandera, vitimado por um enfarte.Os treinadores e profissionais clínicos procederam a manobras de reanimação com o óbito a ser declarado no hospital. Algumas pessoas protestaram uma possível intervenção tardia dos profissionais após o colapso do atleta.Yamak, nascido na Turquia, contava oito combates profissionais disputados e só somava vitórias até à data. Sentiu-se mal pouco antes do início do terceiro round, caindo inanimado no ringue.