'Rei das bofetadas' aventura-se em luta de boxe e acaba com a cara... neste estado

Vasili Kamotski, conhecido na Sibéria como o 'rei das bofetadas', partilhou nas redes sociais o estado em que ficou a sua cara após uma luta de boxe que aparenta não ter corrido... de feição.Em declarações à 'Match TV', citado pela 'Marca', Kamotski explicou o sucedido: "Disseram-me para não lutar e o meu argumento para o fazer foi banal: 'Quero lutar'. Bem, meti-me na luta e vejam como ficou a minha cara".Kamotski ficou conhecido por partilhar, no seu perfil de Instagram, vários vídeos onde participava em torneios - que chegou a ganhar - de bofetadas na Sibéria, no programa 'Siberian Power Show'. Alguns dias depois, publicou um vídeo numa loja de jóias onde, num tom bem humorado, brincou com a sua companheira: "Eu compro-te isto, só não me batas mais", atirou.