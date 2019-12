Ricardo Araújo Pereira marca presença na Taça de Portugal de Kickboxing

Conhecido do público pelos trabalhos na área do humor, Ricardo Araújo Pereira surpreendeu ao marcar presença na Taça de Portugal de Kickboxing. O humorista está inscrito como veterano na disciplina de "light contact" (-84 kg) e falou a Record antes do seu combate de estreia na prova."Eu pratico isto na academia do Pedro Kol [Academia Kolmachine] e não há muito mais a dizer do que isso, é divertido. Se calhar a diversão acaba antes de entrar na competição, pelo menos é o que me dizem lá em casa que devia fazer", começou por dizer, de forma a explicar a sua entrada na prova.De forma divertida, Ricardo Araújo Pereira falou das suas perspetivas para a prova: "A expectativa é não falecer. Tive azar e sorte no sorteio: fui o único a ter de combater nos quartos-de-final, mas o adversário não apareceu. Eu colocaria na primeira página do Record que estou nas meias-finais da Taça de Portugal de kickboxing. Aconteça o que acontecer, sou semifinalista".O humorista de 45 anos tem encontro marcado com Ricardo Pires, do Ginásio Clube Figueirense, este sábado. Se vencer, enfrenta na final, este domingo, o vencedor do combate entre Pedro Castro (DC Conceição de Faro) e Pedro Martinho (KO Team/ Ginásio Mr. Big).