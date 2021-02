Rodolfo Vieira: «Ainda bem que o meu filho não percebeu a surra que levei»

O brasileiro Rodolfo Vieira (7-1) perdeu a invencibilidade no recente UFC 258, depois de cair às mãos do norte-americano Anthony Hernandez.

No final do combate o pentacampeão mundial de jiu-jitsu utilizou as redes sociais para abordar o desaire e fê-lo de forma bem animada.

"Foi o pior dia da minha vida e a minha pior performance. Foi a primeira vez que o meu filho assistiu a um combate, apesar de ser um bebé e não entender nada. Por um lado até foi bom, porque assim não percebeu a surra que o pai levou e ainda por cima finalizado!", referiu.