Terminou a participação portuguesa no Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores de kickboxing. Depois de Samandar Nimatulayev, Miguel Godinho e Rita Pinheiro, agora foi a vez de Rodrigo Marques dizer adeus à competição.Apesar de ter dado boa réplica a Damir Sejdija, atual campeão da Europa de Juniores, o atleta luso acabou derrotado. Nesse sentido, o combate terminou com o 3-0 favorável ao sérvio.Apesar de todos os atletas portugueses já terem sido eliminados, a comitiva lusa vai aproveitar o resto da semana para realizar treinos com atletas de outros países.