Rodrigo Marques tenta o acesso à meia-final do Europeu de Cadetes e Juniores de kickboxing

Depois das eliminações de Samandar Nimatulayev, Miguel Godinho e Rita Pinheiro, agora é a vez de Rodrigo Marques (terceiro a contar da direita na fotografia) entrar em ação no Campeonato da Europa de Cadetes e Juniores de kickboxing.O lutador português, que compete em Low Kick (-60 kg), vai defrontar Damir Sejdija, num combate que está agendado para as 12h24 (hora de Portugal continental). A tentativa do atleta luso em chegar à meia-final da prova não se adivinha fácil, isto na medida em que o oponente sérvio é o atual campeão da Europa.Neste momento, Rodrigo Marques é o único representante português ainda em competição. O Europeu, que dura até ao próximo domingo, disputa-se em Budva, Montenegro.