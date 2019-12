Rui Bragança e Júlio Ferreira eliminados no GP de Moscovo de taekwondo

Os dois lutadores portugueses que competiram esta sexta-feira no Grande Prémio de Moscovo de taekwondo foram afastados antes dos combates para as medalhas, tendo Rui Bragança ainda vencido o seu primeiro combate do dia.

A precisar de obter um bom resultado para tentar assegurar já uma vaga olímpica em Moscovo, Rui Bragança entrou bem e, nos oitavos de final, derrotou o russo Mikhail Artamonov por 5-3, ficando a um combate da discussão das medalhas.

Nos quartos de final, o lutador português não teve grandes hipóteses frente ao iraniano Armin Hadipour, perdendo em três assaltos por 14-2.

Após esta eliminação, Rui Bragança tem agora uma última oportunidade de tentar a presença em Tóquio2020, quando competir no torneio europeu de qualificação olímpica, em abril do próximo ano.

Na categoria de -80 kg, Júlio Ferreira foi afastado logo ao primeiro combate, frente ao norueguês Richard Andre Ordemann, mas este foi apenas decidido no assalto de desempate, depois de 11-11 no final dos três primeiros assaltos, restando também ao lutador luso o torneio europeu para tentar chegar a Tóquio2020.