Rui Bragança quinto na President Cup Europe em taekwondo

O lutador Rui Bragança ficou esta terça-feira em quinto lugar na categoria de -58 kg da quinta President Cup Europe em taekwondo, que decorre em Helsingborg, na Suécia.

"As coisas começam a encarreirar. Bons combates, cometi alguns erros que são para corrigir em casa. Daqui a um mês vou tentar melhorar na Bélgica, para depois estar a 100 por cento na qualificação olímpica", disse o atleta à agência Lusa.

O competidor do Benfica ficou isento do primeiro combate e, no segundo, bateu o turco Osman Turker Kose por 2-1, impondo-se de seguida ao francês Théo Lucian, por 4-3.

O vimaranense acabou o seu desempenho ante o russo Georgii Gurtsiev, perdendo por 24-17, num combate extremamente longo, com cerca de 20 minutos, mais do dobro do que o habitual, oito.

Na quarta-feira, entram em ação Júlio Magalhães, na categoria de -80 kg, e Joana Cunha, em -57 kg.

Os portugueses competem a seguir no Open da Bélgica, em 14 de março.

Em 24 e 25 de abril, em Milão, Itália, o trio luso, tal como Nuno Costa, ausente nesta prova, procura a qualificação olímpica para Tóquio2020 no Torneio Europeu, que apura os dois finalistas de cada peso.

Nenhum atleta português conseguiu qualificar-se através do ranking mundial.