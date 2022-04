Sara Leal conquista medalha de bronze na Premier League de karaté em Matosinhos

Sara Leal venceu este domingo a medalha de bronze em 'kumite' -50kg ao derrotar a cipriota Irene Kontou na Premier League de Karaté, que decorre em Matosinhos, enquanto Tiago Duarte perdeu perante o norte-americano Thomas Scott, na categoria -75kg.



"Senti-me muito bem, foi uma vitória merecida. Estive bem, com boas sensações, determinada e com vontade de vencer, acreditei que foi possível e resultou na medalha", disse a número 83 do 'ranking' mundial à agência Lusa. A estratégia para a conquista da primeira medalha internacional de Sara Leal passou por "controlar o combate" e a adaptação à adversária, número 33 do 'ranking', Irene Kontou, conseguindo segurar o resultado de 3-0 até ao final.

"Encaixei e correu bem. Controlei bem o combate, estive por cima do jogo e conseguia perceber cada pormenor, estava atenta a qualquer movimento e também fazia os meus com alguma estratégia. Para o futuro, isto foi apenas um resultado do que ainda poderá vir. Hoje vou desfrutar, amanhã é um novo dia, com novos objetivos e começa um novo ciclo", apontou a atleta de 23 anos.

No caminho até ao bronze, Sara Leal triunfou sobre Maria Depta e Erminia Perfetto na fase de grupos, tendo saído derrotada nos 'quartos' pela número um do 'ranking' mundial, Serap Ozcelik, num combate renhido (2-0). A turca que acabaria por passar à final, abrindo assim a porta à repescagem da portuguesa.

Por outro lado, Tiago Duarte, de 19 anos, perdeu por 4-0 diante do experiente norte-americano Thomas Scott, de 32 anos e número seis do 'ranking', mas, apesar de falhar a medalha, salientou o "orgulho" de competir numa prova como a Premier League. "É um sentimento incrível, um prazer e uma aprendizagem lutar ao lado de atletas de excelente nível como o que combati, com muitas medalhas nestes circuitos. Agora é aprender com os erros, nem todos os dias são iguais, sexta-feira foi melhor, hoje não foi tão bom. Ele tinha uma estratégia esclarecida, eu tinha a minha, mas não a consegui pôr em prática, ele sim e é assim que se decide um combate", explicou.

O karateca português refletiu ainda sobre a sua prestação desde sexta-feira, na qual ultrapassou o grupo composto por Youcef Boukhecheba, Tuomas Inkeroinen e Hasan Masarweh, nos quartos-de-final venceu o azeri Beybarys Zhangbyr, acabando por 'cair' nas 'meias' perante o azeri Farid Aghayev. "Na sexta-feira foi claramente um objetivo cumprido, dei o meu melhor. Hoje não consegui mostrar aquilo que sei, tenho que perceber o porquê e aprender para o futuro. É um motivo de orgulho, tenho de pensar que não foram só coisas más, fiz coisas muito boas neste fim de semana e isso é uma motivação para continuar a trabalhar ainda mais forte", referiu o número 30 do 'ranking'.

A Karate 1 - Premier League termina hoje em Matosinhos, no Centro de Desportos e Congressos, e reuniu os principais karatecas nacionais e mundiais, numa organização da Federação Portuguesa de Karaté (FNK-P). Na prova participam perto de 380 atletas de 53 países, representando os quatro continentes.

A competição apresentou um novo modelo competitivo, o 'round robin', em que os atletas estiveram distribuídos por grupos de quatro elementos que combateram entre si e em que o primeiro classificado passou para os quartos de final.