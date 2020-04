'Sem egos ou protagonismos': Pedro Carvalho explica como é treinar no mesmo ginásio que McGregor

Integrado desde 2017 na SBG Team, a mesma equipa de Conor McGregor, Pedro Carvalho há muito que trabalha junto do irlandês e é da primeira fila que vê evoluir de forma diária um dos melhores da história. Ainda assim, deixa claro que na equipa não há espaço para egos e protagonismos e que ali todos trabalham com um só foco: atingir o topo da modalidade.





"É bom e uma experiência muito enriquecedora, mas ao mesmo tempo tens tantos bons nomes que podes ver e aprender. Não vou ser hipócrita... Quando ele está ali o pessoal está sempre de olho, porque é o Conor, uma pessoa que levou o desporto a outro nível, mas somos uma família na SBG. O nosso foco é ajudar-nos uns aos outros. Mas quando é para treinar, é para treinar, não existem egos ou protagonismos. Por isso acredito que somos a melhor equipa do Mundo. Estamos todos para nos ajudarmos uns aos outros e por isso evoluímos todos", garante o lutador de Guimarães.Aliás, Pedro Carvalho revela ainda que à entrada do ginásio há um 'aviso' que não deixa espaço para dúvidas: "Deixa o teu ego onde tens de deixar os sapatos". Um sinal bem claro de que a partir dali o espaço é 'sagrado'."Acho que isso é o maior exemplo do que é estar ali dentro. Independentemente dele estar ou não. Mas é óbvio que dá para aprender só de o ver trabalhar e já tirei muita coisa, especialmente da sua abordagem. Tal como ele, sou obcecado, não temos olhos para outra coisa. Quando tu e os que te rodeiam estão focados em ser os melhores só falas numa coisa: trocar ideias onde podemos melhorar o teu MMA".