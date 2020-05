Shad Gaspard, ex-lutador de WWE, encontrado morto após tentar salvar o filho

Diretamente dos Estados Unidos da América chega-nos, esta quinta-feira, uma estória terrível. Shad Gaspard, ex-lutador de WWE, foi encontrado morto em Venice Beach, Los Angeles, após tentar salvar o filho.

De acordo com a imprensa internacional, o antigo lutador desapareceu durante a tarde de domingo, quando um grupo de nadadores, onde estava incluído o seu filho Aryeh, foram arrastados por uma corrente marítima a sul do cais de Venice Beach.

Segundo depoimentos recolhidos no local, o principal objetivo de Shad Gaspard era fazer regressar o seu filho à margem da praia californiana, mas no regresso o lutador ficou retido no mar. A guarda costeira lançou buscas pelo ex-lutador de WWE, mas o corpo já só foi recuperado sem vida.