Shaquille O’Neal a caminho do wrestling

Aquele que foi um dos postes mais famosos da NBA, três vezes campeão pelos Lakers e uma por Miami, o norte-americano Shaquille O’Neal, está a agitar o wrestling. É que tem ganho forma a hipótese de o antigo lutador nas tabelas, de 48 anos, poder enfrentar Cody Rhodes, que foi vergado por Jade Cargill aquando da atribuição do título TNT. “Vais para a próxima enfrentar Shaq, uma verdadeira estrela”, desabafou Cody, rindo-se do adversário humilhado.

As especulações começaram, desde logo, a circular em torno do nome de Shaquille O’Neal, que poderá subir ao ringue na quarta-feira. O ex-basquetebolista tem um contrato com a TNT, canal de televisão que transmite jogos da NBA e o programa semanal da All Elite Wrestling (AEW), para além de ter sido um grande fã quando jogava, com aparições na WCW, WWE e TNA. Em 2006 esteve na batalha real em homenagem a Andre The Giant que foi disputada na WrestleMania 32, eliminando Damien Sandow antes de ser afastado pelos restantes atletas na arena.

Desta vez, O’Neal teria direito a um combate individual, ajustando-se à estratégia da AEW, a contratar celebridades, de que foi exemplo a luta, em maio, entre o pugilista Mike Tyson e Chris Jericho.