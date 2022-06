Sofia Oliveira assegura pelo menos o bronze na Taça do Mundo de kickboxing

Entrada de sonho para Sofia Oliveira na Taça do Mundo de kickboxing, prova que se realiza em Budapeste. A atleta portuguesa, que compete em K1 -60 kg, confirmou o favoritismo frente a Kuisma Kaisa, da Finlândia, e venceu o combate por 3-0.Com este resultado, a lutadora lusa, de 24 anos, avança para as meias-finais e garante, pelo menos, a conquista da medalha de bronze. Neste sábado, Sofia Oliveira tem combate marcado com a austríaca Stella Hemetsberger, adversária contra quem, curiosamente, perdeu na meia-final do Campeonato do Mundo, em outubro do ano passado.Sofia Oliveira é a única representante portuguesa na prova que decorre na Hungria até ao próximo domingo.